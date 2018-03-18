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Опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте
18.03.2018 12:04
Сегодня, 18 марта, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе. Нужно отметить, что там стало значительно спокойнее.
На карте, отображающей ситуацию на начало текущих суток, видно, что произошел всего один обстрел – в районе Донецка. Ранее пресс-центр штаба АТО сообщал, что под удар попали позиции защитников Украины в районе Опытного.
Теги: Донбасс, карта, обстрел, АТО, фронт
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