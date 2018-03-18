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ОРДО: на блокпостах досматривают и разворачивают наблюдателей
В ОРДО (отдельные районы Донецкой области - неподконтрольная Украине территория) представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ столкнулись с очередными препятствиями в выполнении мандата СММ со стороны боевиков незаконных вооруженных формирований.
Так, вооруженный член пророссийской группировки "ДНР" на блокпосте, расположенном в 600 метрах к западу от н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь, 29 км к северо-востоку от Мариуполя), не позволил патрулю СММ проехать через этот блокпост. Пояснил это тем, что наблюдателям "опасно ехать дальше".
Еще один член "ДНР" в одежде военного типа на блокпосте, расположенном на автодороге Н-15 к востоку от н. п. Кременец (неподконтрольный правительству, 16 км к юго-западу от Донецка), позволил наблюдателям ехать дальше только после того, как осмотрел прицеп СММ. 13 марта команда Миссии уже сталкивалась с подобным ограничением на этом же блокпосте.
Теги: Донбасс, блокпост, ДНР, боевики, ОРДО
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