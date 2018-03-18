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Переселенцы требуют вернуть им голоса
Переселенцы в Украине не имеют права голосовать за мэров, за депутатов городских советов, за депутатов в Верховную Раду от своего округа. Соответствующий закон, "привязавший" избирателей к институту прописки, парламент принял летом 2015-го. Но сейчас внутренне перемещенные лица пытаются вернуть себе право голоса.
Как сообщает dnews.dn.ua, год назад был зарегистрирован законопроект № 6240 "О возобновлении избирательных прав внутренне перемещенных лиц" ("Об обеспечении доступа к избирательным правам внутренне перемещенных лиц и других мобильных внутри страны граждан"). Но подвижек в его принятии нет. В результате, согласно действующему законодательству, переселенцы полноценно могут голосовать только на президентских выборах, а на парламентских – исключительно за кандидатов в народные депутата, которые идут по спискам партий. А вот за "кандидатов-мажоритарщиков" – не могут. На любых местных выборах ВПЛ лишены права влиять на состав власти.
Чтобы привлечь внимание к проблеме активисты организовали флэшмоб "12 дней хватит!".
"С чего родилась идея – мы просто сидели и говорили: "Ну, сколько можно? Все! Стоп! 12 дней хватит!"Последнее заседание профильного комитета ВР перед годовщиной законопроекта – это 19 марта. Мы отсчитали 12 дней. Получилось 8 марта. Для меня это не только праздник весны. Действительно, женщины защищали свои избирательны права. И мы начали флэшмоб в Facebook именно с женщины, которая всегда была активная на юге Донецкой области. И таких людей много. На самом деле, больше, чем 12 историй. Мы их собираем и сейчас публикуем. Там есть истории и народных депутатов, и депутатов объединенных территориальных громад, и простых людей", – рассказывает организатор акции, исполнительный директор Гражданского холдинга "Группа влияния" (укр. "Група впливу") Татьяна Дурнева.
Активисты надеются, что эта акция привлечет внимание народных избранников и заставит их поторопиться с рассмотрением законопроекта.
19 марта в 10:30 протест перейдет в оффлайн-режим. Активисты соберутся в Киеве на Грушевского 17/2 – у здания Комитетов Верховной Рады, где должны пройти очередные заседания народных избранников. В этот день переселенцы проведут акцию "Невидимые избиратели".
"Покажем графики, в которых будут сереньким цветом показаны избиратели, которые не учитываются на выборах. Покажем истории, - продолжает Дурнева. - Отправим каждому депутату колокольчик, т.к. комитет ВР по вопросам правовой политики и правосудия никак не может собраться на свои заседания. Вот мы и подарим им колокольчики, которые, как в школе, детей зовут на урок. Результат, который мы ждем – это рассмотрение законопроекта № 6240".
Аналитик Гражданской сети "Опора" Александр Клюжев отмечает: "Наш законопроект № 6240 говорит о том, что правительство должно перейти к стандартам избирательного процесса, где право голосовать устанавливается фактом постоянного проживания, а не прописки. У нас, наверное, такая советская инерция восприятия регистрационных процедур: если у человека нет нужной отметки в паспорте – он теряет свои права… Поддержали проект страны "большой семерки", есть документы ПАСЕ. Определенные сдвиги есть. Но основные проблемы – это отсутствие политической воли".
Теги: Донбасс, голосование, прописка, переселенцы, ВПЛ
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