Проблемы донбасских КПВВ: на что жалуются люди

18.03.2018 13:42

Данные опроса, который проводили мониторы благотворительного фонда "Право на защиту", свидетельствуют, что самой большой проблемой при пересечении линии разграничения на Донбассе на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) остаются длинные очереди.



В частности, почти 70% респондентов на КПВВ "Майорск" выразили обеспокоенность длинными очередями. Большинство опрошенных на КПВВ "Новотроицкое" жаловались на плохое состояние пешеходной зоны, тогда как транспортные проблемы отметили как наиболее актуальную проблему на КПВВ "Марьинка".



Респонденты, которые жаловались на условия ожидания, чаще всего отмечали недостаточность укрытия от непогоды.



Отметим, что линию разграничения чаще пересекают с неподконтрольной территории.