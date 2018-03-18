Соцсети: в центре Донецке стрельба, "метили в кого-то серьезного"

18.03.2018 06:47

В центре оккупированного Донецка поздним вечером 17 марта произошла стрельба. Дончане в соцсетях уверяют, что был застрелен один из главарей боевиков.



Пользователи соцсетей обмениваются сообщениями, согласно которым стрельба из автоматов и вой сирен слышались в центральном Ворошиловском районе. По данным дончан, произошло это в районе площади им. Ленина.



"Кого-то расстреляли из автоматического оружия, - пишут пользователи соцсетей. -Метили в кого-то серьезного. Есть инфа, что это был кортеж".



Напомним, что вчера днем в Донецке была перекрыта улица Щорса. Соцсети сообщали, что там проходили похороны одного из видных боевиков.