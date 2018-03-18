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Стрелков признался, что ошибся с наступлением на Донбассе
Бывший "министр обороны" пророссийской группировки "ДНР" Игорь Стрелков (Гиркин) сделал неожиданное признание.
"Мой прогноз "3 к 1", что укры начнут наступление до выборов - не оправдался. Опять не оправдался. Почему? (Ведь они реально вели подготовку). Сложно сказать с полной достоверностью - у меня слишком мало надежных источников информации, - пишет террорист на свой странице в соцсети. - Наиболее вероятно, впрочем, - их заокеанские хозяева решили, что „лягушка еще не доварилась до нужной кондиции“ и может дать сдачи".
Стрелков уверяет, что ему известно: Кремль еще в январе-феврале принял серьезные военные меры по "страховке" ЛДНР от украинского наступления. "Надо понимать — они возымели действие, - пишет террорист. - Однако, факт остается фактом 0 в „наступательном прогнозе“ я опять (который раз) „сел в лужу“".
Напомним, что гражданин РФ Стрелков-Гиркин весной 2014-го с прочими российскими наемниками и местными предателями захватил Славянск. Летом того же года он перекочевал в Донецк. Позже был отозван назад, в РФ. В данный момент живет в Москве, возглавляет штаб т.н. движения "Новороссия", всячески помогая оккупантам Донбасса.
Теги: Донбасс, Кремль, ВСУ, Стрелков, наступление, оккупанты
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