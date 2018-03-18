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В Донецке погибают Холмс и Ватсон
В оккупированном Донецке разрушается мурал "Сыскные дела Холмса и Ватсона", посвященный героям знаменитых произведений Артура Конан Дойла.
В соцсетях местные жители призывают: "Спасите Шерлока Холмса!". По их словам, начали стремительно разрушаться фрески, расположенные на наружной стене троллейбусного депо - на пересечении улицы Щорса и проспекта Панфилова. На них изображены викторианский Лондон и легендарный сыщик Холмс со своим верным помощником - доктором Ватсоном.
Отметим, что граффити с названием "Сыскные дела Холмса и Ватсона" появилось в разгар "русской весны" – в мае 2014 года. Его создала группа художников-муралистов "Добрые люди", которая также сотворила много других ярких фресок в Донецке. Но после окончательной оккупации города россиянами и их пособниками, представители "Добрых людей" покинули мегаполис, который деградирует ударными темпами.
Теги: Донецк, Донбасс, Шерлок Холмс, оккупация, мурал
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