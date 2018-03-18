В Донецке пылала многоэтажка

18.03.2018 09:51

В Киевском районе оккупированного Донецка, по центральной улице (Артема) вчера загорелся девятиэтажный жилой дом.



Из квартиры на 8-м этаже, где, собственно, произошло огненное ЧП, звеном газо-дымозащитной службы были эвакуированы два человека в удовлетворительном состоянии. От медицинской помощи они отказались.

Пожаром, причины которого устанавливаются, были уничтожены матрац и постельные принадлежности (что говорит о том, что причина, скорее всего, в курении в постели).

Напомним, что в Донецке ночью пылал многоквартирный дом, есть погибшие. Кроме того, вчера огонь убил человека в Енакиево. А в Макеевке огонь охватил девятиэтажный дом.