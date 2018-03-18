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В Донецкой области изъяли наркоты на 10 миллионов
По результатам противодействия наркопреступности полиция Донетчины входит в пятерку лучших в стране. Такие данные были озвучены на рабочем совещании при Донецкой военно-гражданской облгосадминистрации.
В совещании под председательством заместителя председателя Донецкой ВГА Виктора Ремского приняли руководители Главного управления и территориальных подразделений Нацполиции в Донецкой области, СБУ, прокуратуры, Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Украины, пограничной службы, Государственной службы по чрезвычайным ситуаций, профильных департаментов облгосадминистрации.
Отмечалось, что по итогам 2017 полицейские Донетчины задокументировали 2519 фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. К уголовной ответственности привлечено 1978 человек. Изъято почти 260 кг наркотиков на сумму более 10 млн гривен. Перекрыто 13 межрегиональных каналов поставки наркотиков.
По количеству раскрытых наркопреступников и изъятых веществ полиция Донетчины стала второй в стране.
Уже в этом году полицейские региона открыли 415 уголовных производств по фактам наркопреступлений.
Теги: Донбасс, наркотики, полиция, преступность
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