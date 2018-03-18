- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- Соцсети: перемирие на Донбассе вечером взорвалось обстрелами19:01
В кармане рванула граната: боевики "ДНР" пытаются скрыть массовый подрыв
По данным украинской разведки, на неподконтрольной правительству Украины части Донетчины по меньшей мере пять боевиков 7 омсбр российско-оккупационных войск пострадали в результате взрыва ручной гранаты.
"Детонация боеприпаса по неизвестным причинам произошла в кармане одного из боевиков, - сообщает пресс-центр штаба АТО. - В результате игры в "карманный бильярд", еще четыре горе-вояка с ранениями различной степени тяжести доставлены в хирургическое отделение больницы в городе Енакиево".
Отмечается, что непосредственные командиры пытались скрыть инцидент, "списав" ранения подчиненных на боевые потери.
"Пока они думали, как логично объяснить несостоятельность "пострадавших", информацию о происшествии узнало не только высшее командование - она стала известно широкой общественности, - сообщает пресс-центр. - Сейчас следственные органы российско-оккупационной администрации пытаются связать взрыв с действиями украинской диверсионной группы".
Теги: Донбасс, взрыв, граната, ДНР, боевики
- Кошмар в Макеевке: в маршрутку швырнули гранату, есть погибшие (ФОТО)
- В Горловке, когда ссорятся, теперь взрывают гранаты
- Смертоносный взрыв в Донецке: появились подробности
- В Сеть “слили” первые кадры с места взрыва авто в центре оккупированного Донецка. ВИДЕО
- Миссия ОБСЕ узнала обстоятельства взрыва маршрутки в Донецке
- В "ДНР" преподавателей выгнали на субботник - взрыв гранаты унес жизнь одной женщины, семь ранены
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Гранатометный огонь был открыт в районе Адвеевки19:14
- К линии разграничения на Луганщине привезут деньги: стало известно, когда и куда22:20
- На Донетчине решали, как бороться с наркотической угрозой22:00
- Исследование: как часто и по какой причине люди пересекают донбасские КПВВ21:40
- В "Донбасс SOS" дали пояснение касательно "иностранного" пересечения линии разграничения21:20
- На Донбассе обезвредили около 190 тысяч взрывоопасных предметов21:00
- На оккупированном Донбассе пропаганда "русского мира" опутывает детей20:37
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения20:14
- Россия опять выбрала Путина20:11
- Как живет медицинский вуз-переселенец после выезда из Донецка19:51
- Карасев: Украина является участником большой гибридной войны между США и РФ19:35
- Медики развенчали мифы правильного сочетания продуктов22:13
- Кушать это нельзя просто категорически: что мы покупаем в магазинах20:35
- Врачи назвали самый полезный продукт для сердечно-сосудистой системы18:35
- Диетологи назвали продукты, которые не стоит запивать кофе14:47
- Медики назвали самые вредные утренние привычки11:30
- Від яких хвороб захистить пиво?10:01
- Это ужасает: обычная вода стала опасной для здоровья09:45
- Врачи назвали продукты, способные заменить антибиотики09:15
- Как ускорить силу Закона притяжения08:48
- Мир накрыла сильнейшая магнитная буря, последствия ужаснут08:30
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Донетчина сегодня протестовала
- Стало известно, когда в Украине начнется интенсивное потепление
- В Госдуме РФ готовят послабления для жителей ОРДЛО