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В Минобороне рассказали о ночном обстреле на Донбассе
Представители Министерства обороны Украины подтвердили информацию пресс-центра штаба АТО, что за прошедшие сутки на линии фронта наблюдалось относительное затишье.
Единственный обстрел был зафиксирован вчера около 03:00 ночи на Донецком направлении: оккупанты вели огонь из гранатометов по защитникам Опытного. Остальная часть суток прошла без нарушений режима перемирия. Среди наших защитников - военнослужащих Вооруженных Сил и других военных формирований Украины, нет раненых или травмированных.
В Минобороны отметили, что украинские военнослужащие, которые выполняют боевые задачи по обороне нашей страны в рамках операции сдерживания и отпора российской вооружённой агрессии, огонь в ответ не открывали и продолжают неуклонно соблюдать Минские договоренности и всеобъемлющее перемирие, объявленное с полуночи 5 марта.
Напомним, что ранее была опубликована новая карта ситуации на Донбасском фронте.
Теги: Донбасс, обстрел, боевики, ВСУ, Минобороны
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