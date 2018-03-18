В Славянске вычислили боевиков

18.03.2018 12:24

За неделю славянские полицейские обнаружили четырех местных жителей, которые в 2014 году дежурили на блокпостах незаконных вооруженных формирований и возводили фортификационные сооружения для боевиков.



По данным правоохранителей, среди задержанных - те, кто после того, как регион был освобожден от оккупации, делал вид, что не имеют никакого отношения к боевикам. Это жители Славянска и Славянского района в возрасте от 21 до 39 лет. Благодаря собранным полицейскими доказательствам все они вскоре предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействие оккупации региона.



По всем фактам возбуждены уголовные производства по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Подозреваемым грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.



На данный момент Славянским отделом полиции разыскивается еще 250 боевиков.



Правоохранители напоминают, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, освобождается от уголовной ответственности по этой статье лицо, находившееся в составе вооруженных формирований, если оно добровольно вышло из такого формирования, придя с повинной в государственной власти или органы местного самоуправления .



Сообщить о своем желании начать новую жизнь бывшие участники НЗФ могут на сайте "Стоптероризм" (http://stop-terror.com.ua/) или по телефону 0-800-505-102 (бесплатно со всех телефонов).