В "таможенном пункте" Донецка женщина потеряла сознание

18.03.2018 15:03

В Петровском районе оккупированного Донецка местные "спасатели" оказали помощь женщине, потерявшей сознание на т.н. "таможенном пункте".



Как сообщают донецкие "спасатели", пострадавшей стало плохо на "таможенном пункте пропуска" под названием "Гамалия".



Женщина 1950 г.р. потеряла сознание. "Спасатели РСЦ" сделали ей внутривенную инъекцию, после чего передали сотрудникам скорой помощи для дальнейшей госпитализации.