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Архив - Донецкая область

Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника

18.03.2018 08:18
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Взрыв гранаты в районе донбасского КПВВ убил пограничника

В результате трагического случая погиб военнослужащий Краматорского пограничного отряда, еще один получил ранения.

Как сообщает сайт Госпогранслужбы Украины, вечером в одном из блиндажей у пограничного наряда, который осуществлял прикрытие и охрану КПВВ "Майорск", по неизвестным причинам, сдетонировала ручная осколочная граната.

В результате ЧП двое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Пострадавшим была оперативно предоставлена первичная медицинская помощь и организована доставка до Бахмутской центральной городской больницы.

"К сожалению, один из пограничников 1996 года рождения от полученных ранений скончался в больнице, состояние другого - средней тяжести. Назначено специальное расследование, устанавливаются все обстоятельства трагического случая", - сообщает ГПСУ.



Теги: Донбасс, взрыв, пограничники, граната, КПВВ
 
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