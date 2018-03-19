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В Краматорске психически больной молодой человек совершил серию поджогов
Краматорской местной прокуратурой было установлено, что в течение двух месяцев, начиная с декабря прошлого года, молодой человек совершил серию поджогов.
На счету юного поджигателя восемнадцать преступлений. Молодой человек проникал в подвалы и на чердаки многоквартирных жилых домов, где при помощи спичек провоцировал возникновение пожаров. После этого парень прятался где-нибудь рядом и наблюдал за тем, как пожарные тушат огонь.
Общая сумма ущерба от восемнадцати пожаров составила практически сорок тысяч гривень. Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что поджоги восемнадцатилетний краматорчанин совершал в состоянии несудимости, так как он имеет психиатрическое заболевание.
Сейчас в суд направлено ходатайство о необходимости принудительного лечения молодого человека, совершившего общественно опасные деяния, которые можно квалифицировать как хулиганство и умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества. Дальнейшую судьбу юного поджигателя решит суд.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Краматорск, пожар
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