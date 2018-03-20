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Ахметов через суд хочет вернуть НДС для заводов “Метинвеста”, которые захватили боевики Захарченко
Принадлежащий украинскому олигарху Ринату Ахметову холдинг "Метинвест" пытается через суд возместить НДС для заводов, "отжатых" боевиками "ДНР". Работающее в горно-металлургической сфере предприятие “Метинвест”, принадлежащее украинскому бизнесмену Ринату Ахметову, в судебном порядке пытается возместить НДС за период 2016-2017 годов для тех заводов, над которыми в средине марта 2017-го был утерян контроль. Как информирует“Диалог.UA”, об этом сообщает UAprom.
В соответствии с годовым отчетом группы по финансам, государство задолжало возвратить НДС компаниям на территории Донбасса, которые находятся под контролем боевиков, на сумму в 46 миллионов американских долларов. В это же время в “Метинвесте” заявили, что в прошлом году количество возмещенного НДС в адрес всей группы выросло до 547 миллионов “зеленых”. По сравнению с 2016-м годом, это на 186 миллионов долларов больше.
Также отмечается, что объем возврата НДС холдингу за период всего 2017-го и январь месяц 2018 года достиг 601 миллиона долларов. Помимо прочего, в сообщении говорится, что предприятия на территории Востока Украины, не контролируемой Киевом, над которыми “Метинвест” потерял управление в марте 2017-го, по итогам этого же года сгенерировали 352 миллиона долларов США чистого убытка.
Теги: Донбасс, Ахметов , НДС, Метинвест, боевики, Захарченко, заводы
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