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Архив - Донецкая область

Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный

20.03.2018 09:51
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Боевики сорвали перемирие на донецком направлении: ранен военный

За минувшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия. Зафиксирован один обстрел опорных пунктов сил АТО на Донецком направлении. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО, передает СобКор.

В частности из стрелкового оружия агрессор вел огонь по укреплениям украинских защитников вблизи Новогригорьевки. В результате вражеского обстрела один украинский защитник получил ранение. Его доставили в лечебное учреждение и оказана необходимая медицинская помощь.

На Луганском направлении режима всеобъемлющего прекращения огня враг придерживался в полной мере.



Теги: Россия, Донбасс, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы, Донецкое направление, Луганское направление
 
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