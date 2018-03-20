Боевики за сутки открывали огонь возле Новогригорьевки, ранен украинский военнослужащий – штаб АТО

20.03.2018 08:18

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Один украинский военный получил ранение. Об этом утром 20 марта сообщил пресс-центр штаба АТО.

Согласно сводке, на донецком направлении сепаратисты использовали стрелковое оружие возле Новогригорьевки.

На луганском направлении сохранялась тишина, говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.

Стороны уже несколько раз объявляли перемирие, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.

5 марта очередная попытка ввести режим прекращения огня на Донбассе провалилась из-за обстрелов со стороны боевиков, отмечали в штабе АТО.