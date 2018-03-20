"И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности

20.03.2018 08:35

На территорию, временно подконтрольную "освободителям" из террористической "ДНР", приехала проверка из России. Чтобы "выпендрится" перед командированными Кремлем на Донбасс марионетками, боевики устроили показательный огонь в сторону защитников Украины.

"Ответка" от ВСУ не заставила себя долго ждать, пишет в Facebook координатор "СтопТеррор" и волонтер Семен Кабакаев, передает "Диалог.UA".

Более того, орки имеют раненых, которых не хотят забирать, мотивируя это тем, что боятся попасть под обстрелы. "Мораль такова: придерживайтесь перемирия и будете жить и ручки с ножками на месте будут", - написал в соцсети Кабакаев.