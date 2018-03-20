Командующий Объединенных сил рассказал о главной цели операции на территории Донбасса

20.03.2018 20:49

Основная задача, которая поставлена перед командованием Объединенных сил – освободить оккупированные территории Донбасса, районы Донецкой и Луганской областей. Об этом в интервью изданию «Укринформ» рассказал командующий Объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев.

«В статье 4-й прописано что целями государственной политики, а военная операция - это продолжение государственной политики, - есть освобождение временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и восстановления на этих территориях конституционного строя, защита законных прав, свобод и законных интересов физических и юридических лиц, обеспечения единства, независимости и территориальной целостности Украины. Поэтому операция Объединенных сил будет именно такую ​​цель, обеспечивать государственную политику, которая определена законом», - сказал Наев.

Он также отметил, что его действия на должности командующего ООС будут связаны с планированием операции Объединенных сил.

«После прибытия на место проведения операции мне будет необходимо детально изучить обстановку, оценить ее по всем направлениям – военным, правоохранительным, по направлению деятельности военно-гражданских администраций. После проведения такой оценки я должен принять такие решения, которые позволят в ходе операции достичь наилучшего результата в кратчайший срок и при условии рационального использования ресурсов, то есть, сокращения возможных расходов», - сказал он.

Наев отказался говорит о тактике операции.

«Уверен, что взводы, роты, батальоны и бригады Вооруженных Сил Украины, - они тактически обучены. Мы провели столько учений, что этого будет достаточно этим подразделениям и частям, чтобы вести любые виды боевых действий», - отметил генерал-лейтенант.