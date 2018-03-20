Наконец-то! Из Мариуполя в Киев будет ходить новый комфортный поезд. ВИДЕО

20.03.2018 11:29

Для пассажиров, путешествующих в Мариупольском направлении и обратно, теперь будет доступен новый поезд. В частности, между Киевом и Мариуполем будет курсировать современный и комфортный пассажирский поезд. Об этом рассказал нардеп Олег Ляшко в своем Facebook.

Стоит отметить, что вместе с городским головой Вадимом Бойченко они почти год добивались, чтобы "Укрзализныця" существенно улучшила транспортное сообщение с Мариуполем.

Следующий важный шаг - реконструкция и расширение железнодорожного переезда Камыш-Заря - Волноваха. Ляшко подчеркнул, что благодаря решению проблемы, мариупольские металлургические комбинаты будут вывозить больше продукции, а значит - увеличивать объемы производства и зарплаты металлургов.

«Учора під час моєї зустрічі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом було досягнуто домовленості, що Укрзалізниця до кінця грудня надасть проект постанови уряду. Вартість реконструкції переїзду - понад 2 мільярди гривень, під ці роботи уряд готовий надати державні гарантії», - отметил народный депутат.