- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс16:29
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу14:46
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"13:26
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
Объяснит все непонятки! В Мариуполе заработал первый в Украине медицинский бот
В Мариуполе разработан первый в Украине медицинский бот, который ответит на вопросы о семейном докторе, вакцинации, донорстве, профилактике заболеваний.
Об этом MRPL.CITY сообщили во время брифинга «Представление Медицинского бота в рамках реформы здравоохранения».
На платформе мессенджера Facebook запустили работу МедБота Марты, которая отвечает на распространенные вопросы о медицинской реформе, что поступали на сайт медицинского портала города Мариуполя Medkontrol.
«Бот был разработан, чтобы повысить информированность населения по медицинской реформе, в частности по таким вопросам, как выбор семейного врача, подписание декларации и другие популярные вопросы. На данный момент есть ответы на 15 базовых вопросов. Со временем будет добавлен раздел по правам пациента, по обязанностям семейных врачей. Мониторинг вопросов, которые будут задаваться в процессе общения с ботом, позволит корректировать диалоги, чтобы научить Марту отвечать более понятным языком», - рассказал разработчик и руководитель проекта Medkontrol Сергей Сергеев.
Чтобы задать вопрос, зарегистрированному пользователю необходимо зайти на страницу в Facebook МедБот Марта, перейти к диалогу с ботом и нажать кнопку «начать». После представления Марта задаст несколько вопросов, чтобы сформировать для вас информацию соответственно вашему месту проживания, семейному положению, наличии статуса переселенца и прочего.
Для коммуникации с ботом преимущественно используются кнопки быстрых ответов, однако вы также можете задать свой вопрос в разделе «Важное». Даже если бот не сможет отозваться на ваш вопрос моментально, Марта будет развиваться и со временем в ее арсенале появятся ответы на большинство популярных запросов. Как отметил разработчик МедБота Сергей Сергеев, в перспективе Марта сможет общаться практически как живой человек.
Также он уточнил, что Марта также станет важным каналом коммуникации с украинцами и будет сразу же сообщать обо всех изменениях в области медреформы.
«В Минздраве заявили, что возможны корректировки в варианте подписания декларации с семейным доктором, поэтому те, кто подключится к боту, будут об этом оперативно проинформированы», - добавил Сергей Сергеев.
По словам специалиста по коммуникациям Мариупольского горсовета Виктории Евдокимовой, мариупольцы смогут оставить свои предложения об улучшении работы МедБота на сайте Medkontrol
Теги: Донбасс, Мариуполь, бот, ответ, медицина
- Под Мариуполем боевикам дали достойный отпор
- АКЦІЯ ВІДЧАЮ: ПІВСОТНІ АКТИВІСТІВ САМОТУЖКИ ВЗЯЛИСЯ ЗА РЕМОНТ ТРАСИ "МАРІУПОЛЬ – ЗАПОРІЖЖЯ"
- Правоохранители готовятся к выпускным: никакого спиртного!
- Мариуполец сломал своей дочери палец. Милиция отказала в возбуждении уголовного дела
- Жебривский назвал три задачи Порошенко на Донетчине
- Объявившие голодовку из-за закрытия музыкальной школы мариупольцы обратились в прокуратуру (ФОТО)
- "Не едят, потому что с червяками и опарышами", - луганские школьники отказываются есть отраву из гуманитарки от "братьев" из РФ. Подробности17:44
- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс16:29
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу14:46
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"13:26
- Что скрывают боевики «ЛНР» в автобусах, въезжающих через Изварино13:05
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- "Не едят, потому что с червяками и опарышами", - луганские школьники отказываются есть отраву из гуманитарки от "братьев" из РФ. Подробности17:44
- До тепла еще далеко: Весна к нам придет в мае17:26
- На чем экономят украинцы17:04
- Надежду Савченко задержали сотрудники СБУ 16:45
- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс16:29
- Марадона назвал фаворитов ЧМ-201816:00
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу14:46
- "Щас всретесь!" Савченко выступила в Раде, где рассматривается вопрос о снятии с нее неприкосновенности.14:26
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Суд вернул проверки переселенцев на дому