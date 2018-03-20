Объяснит все непонятки! В Мариуполе заработал первый в Украине медицинский бот

20.03.2018 18:43

В Мариуполе разработан первый в Украине медицинский бот, который ответит на вопросы о семейном докторе, вакцинации, донорстве, профилактике заболеваний.

Об этом MRPL.CITY сообщили во время брифинга «Представление Медицинского бота в рамках реформы здравоохранения».

На платформе мессенджера Facebook запустили работу МедБота Марты, которая отвечает на распространенные вопросы о медицинской реформе, что поступали на сайт медицинского портала города Мариуполя Medkontrol.

«Бот был разработан, чтобы повысить информированность населения по медицинской реформе, в частности по таким вопросам, как выбор семейного врача, подписание декларации и другие популярные вопросы. На данный момент есть ответы на 15 базовых вопросов. Со временем будет добавлен раздел по правам пациента, по обязанностям семейных врачей. Мониторинг вопросов, которые будут задаваться в процессе общения с ботом, позволит корректировать диалоги, чтобы научить Марту отвечать более понятным языком», - рассказал разработчик и руководитель проекта Medkontrol Сергей Сергеев.

Чтобы задать вопрос, зарегистрированному пользователю необходимо зайти на страницу в Facebook МедБот Марта, перейти к диалогу с ботом и нажать кнопку «начать». После представления Марта задаст несколько вопросов, чтобы сформировать для вас информацию соответственно вашему месту проживания, семейному положению, наличии статуса переселенца и прочего.

Для коммуникации с ботом преимущественно используются кнопки быстрых ответов, однако вы также можете задать свой вопрос в разделе «Важное». Даже если бот не сможет отозваться на ваш вопрос моментально, Марта будет развиваться и со временем в ее арсенале появятся ответы на большинство популярных запросов. Как отметил разработчик МедБота Сергей Сергеев, в перспективе Марта сможет общаться практически как живой человек.

Также он уточнил, что Марта также станет важным каналом коммуникации с украинцами и будет сразу же сообщать обо всех изменениях в области медреформы.

«В Минздраве заявили, что возможны корректировки в варианте подписания декларации с семейным доктором, поэтому те, кто подключится к боту, будут об этом оперативно проинформированы», - добавил Сергей Сергеев.

По словам специалиста по коммуникациям Мариупольского горсовета Виктории Евдокимовой, мариупольцы смогут оставить свои предложения об улучшении работы МедБота на сайте Medkontrol