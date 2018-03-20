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По Донетчине дешевле - «Нова пошта» изменила тарифы на доставку товаров
«Нова пошта» опубликовала обновленные тарифы на своем сайте. Изменились тарифы для отправлений до 30 кг (документы, посылки), от 30 кг (грузы), а также на «паллеты» и «шины-диски». Кроме того, была пересмотрена стоимость дополнительных услуг и упаковки.
Цены на первый взгляд не изменились, однако отправка посылок станет дороже за счет измененных подходов при расчете стоимости услуг.
Главное изменение коснется небольших (до 30 кг) отправлений: в компании полностью отказались от тарификации мелких конвертов. Отправлений весом до 0,1 кг в прайсе компании больше нет.
Любое отправление будет стоить как посылка массой до 0,5 кг. То есть цена отправки небольших пакетов документов увеличилась на 5 грн. В черте города такие отправления стоят 25 грн, по области - 30 грн, а по Украине - 35 грн.
Стоимость посылки от 10 до 15 кг вырастет на 10 грн за одну отправку - до 70-80 грн.
Вместе с тем «Нова пошта» запустила новый областной тариф. Теперь отправлять посылки внутри одной области будет на 5 грн дешевле, чем раньше. Прежде такие отправления тарифицировались по всеукраинскому прайсу.
Доставка посылок на большие расстояния также изменится в цене. Минимальная и максимальная цена отправки остались прежними, но вместо 8 тарифных зон компания оставила всего 4. Поэтому в ряде случаев отправка по Украине объемных и тяжелых посылок ощутимо подорожает.
Изменились и подходы при тарификации услуги адресной доставки. Теперь компания будет брать дополнительно по 50 грн за каждые 100 кг груза.
Для отправителей относительно небольших посылок (30-75 кг) это увеличит цену на 15 грн. А вот за адресную доставку тяжелых посылок массой 900-1000 кг придется заплатить до 500 грн. До сегодняшнего дня такая услуга стоила всего 150 грн.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Донецкая область, тарифы, Новая почта
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