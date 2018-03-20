Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Российские кураторы на Донбассе начали задействовать в своей пропаганде местных школьников

20.03.2018 15:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Российские кураторы на Донбассе начали задействовать в своей пропаганде местных школьников

Российское оккупационное командование под видом реализации т.н. «программы военно-патриотического воспитания молодежи» начало проведение мощной пропагандистской кампании на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Эта кампания направлена ​​на искусственное создание положительного имиджа оккупационных войск и навязывание местному населению пророссийских настроений, передает Восточный фарватер.
В частности 17 марта 2018 года российскими инструкторами инженерно-саперного подразделения одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск, с привлечением школьников Макеевки и Горловки были проведены т.н. показательные занятия по минно-взрывной подготовке. Для обеспечения массовости мероприятия до руководителей учебных заведений указанных населенных пунктов заранее было доведено «правительственное распоряжение» об ответственности за обеспечение максимального присутствия учащихся на занятиях.
Предполагается, что в дальнейшем российские пропагандисты будут постоянно увеличивать количество проведения различных т.н. «показательных» занятий, тренировок, уведомлений и других агитационно-идеологических мероприятий с привлечением военнослужащих оккупационных войск, с целью усиления российского влияния на население временно оккупированного Донбасса.



Теги: Донбасс, пропаганда, школьники, ОРДЛО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх