- Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?20:32
- Жилье для переселецев в Покровске: завершается формирование списка 20:11
- В Донбассе ликвидировали боевика «Черного»19:47
- Ахметов через суд хочет вернуть НДС для заводов “Метинвеста”, которые захватили боевики Захарченко19:25
- Объяснит все непонятки! В Мариуполе заработал первый в Украине медицинский бот18:43
- У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины18:16
- По Донетчине дешевле - «Нова пошта» изменила тарифы на доставку товаров17:10
- Стабильность Европы под угрозой: РФ нагло продолжает снабжать боевиков "Л/ДНР" оружием, разжигая войну на Донбассе, - Витренко16:33
- Захарченко раздает автобусы16:32
- Российские кураторы на Донбассе начали задействовать в своей пропаганде местных школьников15:50
Российские кураторы на Донбассе начали задействовать в своей пропаганде местных школьников
Российское оккупационное командование под видом реализации т.н. «программы военно-патриотического воспитания молодежи» начало проведение мощной пропагандистской кампании на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Эта кампания направлена на искусственное создание положительного имиджа оккупационных войск и навязывание местному населению пророссийских настроений, передает Восточный фарватер.
В частности 17 марта 2018 года российскими инструкторами инженерно-саперного подразделения одной из т.н. частей 1 АК российско-оккупационных войск, с привлечением школьников Макеевки и Горловки были проведены т.н. показательные занятия по минно-взрывной подготовке. Для обеспечения массовости мероприятия до руководителей учебных заведений указанных населенных пунктов заранее было доведено «правительственное распоряжение» об ответственности за обеспечение максимального присутствия учащихся на занятиях.
Предполагается, что в дальнейшем российские пропагандисты будут постоянно увеличивать количество проведения различных т.н. «показательных» занятий, тренировок, уведомлений и других агитационно-идеологических мероприятий с привлечением военнослужащих оккупационных войск, с целью усиления российского влияния на население временно оккупированного Донбасса.
Теги: Донбасс, пропаганда, школьники, ОРДЛО
- Школьникам оккупированного Донбасса "промывают мозги" "русской ватой"
- Умереть за Путина: соцсети ужаснулись из-за скандального пропагандистского клипа российских школьников. ВИДЕО
- "Путин-ТВ": в Украине родилась идея о создании телеканала контрпропаганды
- В школах «ЛНР» пройдет «Далевский диктант»
- Журналист-переселенец в шоке от прессы оккупированного Донбасса
- Роспропаганда создала новую страшилку о ВСУ, - ИС
- Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?20:32
- Жилье для переселецев в Покровске: завершается формирование списка 20:11
- В Донбассе ликвидировали боевика «Черного»19:47
- Ахметов через суд хочет вернуть НДС для заводов “Метинвеста”, которые захватили боевики Захарченко19:25
- В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику19:06
- Объяснит все непонятки! В Мариуполе заработал первый в Украине медицинский бот18:43
- У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины18:16
- «Луганский хладокомбинат» экспортирует продукцию в Россию17:53
- По Донетчине дешевле - «Нова пошта» изменила тарифы на доставку товаров17:10
- Стабильность Европы под угрозой: РФ нагло продолжает снабжать боевиков "Л/ДНР" оружием, разжигая войну на Донбассе, - Витренко16:33
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:22
- Почему в «ДНР» у Захарченко пропадают люди?20:32
- Жилье для переселецев в Покровске: завершается формирование списка 20:11
- В Донбассе ликвидировали боевика «Черного»19:47
- Ахметов через суд хочет вернуть НДС для заводов “Метинвеста”, которые захватили боевики Захарченко19:25
- В «ЛНР» пьяный боевик обстрелял снегоочистительную технику19:06
- Объяснит все непонятки! В Мариуполе заработал первый в Украине медицинский бот18:43
- У Захарченко решили "вызвать" Порошенко в Донецк: в "ДНР" выступили с угрозами в адрес властей Украины18:16
- Украинские паралимпийцы заработали в Пхенчхане 90 млн грн18:00
- «Луганский хладокомбинат» экспортирует продукцию в Россию17:53
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:22
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- 20 марта: Какой сегодня праздник12:39
- Семь признаков того, что ты употребляешь слишком много сахара21:55
- Пять "домашних" рецептов при хроническом бронхите18:32
- Весеннее равноденствие 20 марта: как загадать желание15:25
- Самые опасные мужчины по знакам зодиака14:22
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем09:10
- Неожиданно: один из донбасских КПВВ сегодня шокировал очередями
- Соцсети сообщают о проблемах на выезде из Донецка в сторону Курахово
- Донбасс: опубликованы полезные сведения о пересечении линии соприкосновения
- Донетчина сегодня протестовала
- Часть Донецка перекрыта: "громко" хоронят боевика
- В Красногоровке восстали против решения областной власти
- Ходаковский заявил, что богатые бегут из Донецка, но там появилась новая "каста"
- Хуг сообщил хорошие и плохие новости с Донбасского фронта
- Танки и САУ в ОРДЛО: шокирующие факты и российский "прокол"
- Над Донбассом сгущаются тучи: волонтер перечислил опасные тенденции