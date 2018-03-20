Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта

20.03.2018 09:12
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Ситуация в пунктах пропуска утром 20 марта

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

Утром на КПВВ очереди были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 40 авто, в Горловку 50.
Марьинка в обе стороны по 30 авто.
Новотроицкое в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 20.
Гнутово в сторону Мариуполя 40 авто, в Донецк 20.

В прошлые сутки было зафиксировано пересечение линии соприкосновения 3,8 тысяч автомобилей.

Информации от очевидцев на данный момент нет.



Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх