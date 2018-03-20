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«Совок головного мозга»: Жебривский похвастался перед жителями разрушенной Красногоровки «успехами» в работе
Жителей Красногоровки, расположенной фактически на линии разграничения в Донецкой области, возмутило поведение областных чиновников, которые вместо реальной помощи передали прифронтовому городу отчет в виде бумажных буклетов о достижениях главы ДонВГА Жебривского.
В отчетах, которые местным властям было поручено распространить среди жителей Красногоровки, говорится о деятельности Жебривского за 2017 год.
Здесь глава Донетчины хвастается открытием опорных школ в области, центров безопасности, выделением жилья и многим другим.
В свои достижения глава области записал и строительство неработающего газопровода в Авдеевке. Только о том, что газопровод за 60 миллионов гривен оказался опасным для эксплуатации, и жители прифронтового города до сих пор остаются без газоснабжения, руководитель области скромно умолчал.
Вся абсурдность ситуации в том, что обо всех достижениях Жебривского жители Красногоровки должны читать на фоне разрушенных войной домов, многолетнего отсутствия тепла и помощи со стороны области.
На маленькую Красногоровку с ОГА передали аж 250 экземпляров отчета председателя Донецкой ОГА за 2017 год.
«Честно говоря, я мало себе представляю, что делать с этими отчетами. Они даже в буржуйке плохо горят, - написал заместитель руководителя военно-гражданской администрации Роман Коржов на своей странице в Facebook. - Придет ко мне бабулька, которая каждую зиму спрашивает - привезли ли обещанный уголь от губернатора? А ей - вот возьмите отчет губернатора, почитайте, пусть информация о его достижениях согреет вас! Или как эти буклеты использовать?».
Кроме того, в буклетах практически не затрагивается тема помощи населенным пунктам на линии соприкосновения, которые больше других нуждаются во внимании.
Тяга к самопиару Жебривского порой переходит все разумные границы. При этом глава Донетчины избегает личных встреч и общения как с жителями населенных пунктов на линии огня, так и с журналистами, которые поднимают нерешенные проблемы прифронтовых городов.
«О бигбордах я уже молчу - срочно приезжайте в Краматорск заберите бигборды, повесьте, сфотографируйте и отчитайтесь о «правильной линии партии». А на какие средства мы поедем в Краматорск и обратно — никого не беспокоит. Зато все будут знать, что «спасибо за наше счастливое детство председателю областного ОГА», - добавил Коржов.
Отметим, что на собственном пиаре областные чиновники не экономят. В 2018 году на рекламную продукцию запланировали потратить свыше 600 тысяч гривен, которые могли бы пойти на более нужные вещи для жителей зоны АТО.
По данным проекта Оpen.dn.ua, Департамент информационной политики Донецкой ОГА ищет подрядчика для размещения 3400 плакатов и бордов на территории области в 2018 году.
Согласно условиям тендера, подрядчик до конца 2018 года должен изготовить и разместить на территории области 1839 билбордов и 1525 плакатов. Начальная цена лота составляет 629 тысяч гривен: 91 тысяч за размещение плакатов и 537 тысяч — за изготовление и размещение бордов. Конечным сроком подачи тендерных предложений значится 20 марта 2018 года.
Напомним, сегодня в Красногровке продолжается противостояние областного руководства в лице главы ОГА Жебривского и местных жителей в вопросе кадровых перестановок. На прошлой неделе Жебривский своим распоряжением уволил главу Красногоровской ВГА Олега Ливанчука, на защиту которого стали многие жители Красногоровки. Подобное противостояние наблюдается с еще одним неугодным губернатору главой ВГА Владимиром Веселкиным в Зайцево.
В прифронтовом Зайцево деятельность руководителя местной ВГА то и дело подвергается областным проверкам. Сам Владимир Веселкин не раз заявлял, что в области пытаются лишить его занимаемого поста из-за того, что он мешает чиновникам проворачивать коррупционные схемы.
Источник: Информационное агентство «Вчасно»
Теги: Донбасс, Красногоровка, успех, Жебривский
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