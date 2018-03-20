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Стало известно о ликвидированном боевике «ДНР» из Горловки

20.03.2018 21:10
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Стало известно о ликвидированном боевике «ДНР» из Горловки

Не смотря на заявления главарей боевиков «ДНР» о том, что «потерь нет», потери в живой силе есть и информация об этом становится достоянием гласности. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Как сообщают источники, 13 марта 2018 года ликвидирован боевик «ДНР» из Горловки – Амелин Андрей Александрович. О нем известно, что он родился 3 мая 1988 года, но в соцсетях указывал дату рождения 23 февраля 1988 года. О его смерти в соцсети сообщила Юлиана Амелина.



Теги: Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, ДНР, АТО, ВСУ, обстрелы
 
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