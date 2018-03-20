“Только прошла ротация, а тут сразу бац”, - волонтер рассказал о неприятностях, снова настигнувших террористов на Светлодарской дуге

20.03.2018 09:05

У российских оккупационных войск на Светлодарской дуге случилась очередная неприятность с опорным пунктом. Об инциденте с террористами “ДНР” сообщил в Facebook известный украинский волонтер и блогер Юрий Мысягин, передает “Диалог.UA”.

Он обратил внимание на то, что российские гибридные войска активно укрепляют передовые позиции на одном из самых горячих отрезков фронта - Светлодарской дуге. Благодаря современному оборудованию для украинских военных эта активность не остается незамеченной и, со слов Мысягина, “уйти от возмездия не получается”.

Так, наказание настигло террористов на днях, сразу после ротации. “Только недавно приехали новые охотники на "укропов", а тут сразу бац, и незадача произошла - опорник задымился и бревна немного разлетелись”, - рассказал волонтер, уточнив, что это дело рук “Третьей силы”, оснащенной спецпрограммой по корректировке огня.