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В Донбассе ликвидировали боевика «Черного»
20.03.2018 19:47
В зоне АТО в ходе боевых действий был ликвидирован боевик Колесник Иван Васильевич, известный по позывному «Черный».
Украинский блогер Necro Mancer на своей странице в соцсети сообщил, что ликвидированный боевик был родом из города Свердловска Луганской области, где родился 10/04/88, передает donpress.com.
В социальных сетях близкие «Черного» сообщают, что он был ликвидирован 02/03/18. Данные по ликвидированному боевику есть в базе сайте «Миротворец».
Теги: Донбасс, ликвидация, боевик, АТО, ВСУ, обстрелы, блогер
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