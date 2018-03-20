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В Донецкой области оштрафован депутат
20.03.2018 15:18
На Донетчине за несвоевременную подачу электронной декларации оштрафовали депутата. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.
Как стало известно, депутат Урзуфского сельского совета без уважительных причин на шесть месяцев позже установленного срока подал электронную декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Первомайский районный суд Донецкой области признал мужчину виновным в нарушении требований финансового контроля (административное правонарушение, связанное с коррупцией) и назначил наказание в виде штрафа в размере 850 гривен
Теги: Донбасс, депутат, Донецкая область, штраф
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