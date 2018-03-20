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Архив - Донецкая область

«Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв

20.03.2018 07:22
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«Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв

Во временно оккупированном Донецке с вечера вчерашнего дня, 19 марта, продолжаются мощные обстрелы. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, боевики стреляют на разных направлениях.
«23.12 Донецк Абакумова, С 22:20 периодически слышу одиночные тяжелые», — пишут дончане.
«Война! Мне интересно куда они и по ком стреляют из пулеметов? Бакины», — написал другой автор.
Также есть сообщения об автоматной перестрелке в районе Ветки и Шахтерской площади.
О сильных обстрелах сообщают дончане и из западной части города. «00.00 #Донецьк, Запад/Трудовские/Марьинка, примерно около часа интенсивная стрельба с короткими паузами разным калибром, изредка поддают тяж., Давненько там не было слышно», — написал пользователь.
Также исходящие залпы слышны и во временно оккупированной Макеевке. «Гвардейка. ССЗ. Сторона ЯБП. Активно разное», — написал местный житель.
При этом жители Макеевке сообщали об одном достаточно мощном взрыве, который прогремел около 3 часов назад. «Только что сильно бухнуло», — отметил макеевчанин.
«#Макеевка направление север дверь балкона завибрировала», — добавил другой очевидец.

Орфография и стилистика авторов полностью сохранены.



Теги: Донецк, Донбасс, Макеевка, взрыв, АТО, боевики, ВСУ, обстрелы
 
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