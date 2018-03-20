Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко раздает автобусы

20.03.2018 16:32
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко раздает автобусы

В оккупированную Горловку сегодня доставили три автобуса марки «ЛиАЗ».
Отмечается, что транспортные средства передали по «распоряжению» главаря ОРДО Александра Захарченко.
«И.о. мэра» Горловки Иван Приходько отметил: «Хочу выразить особую благодарность Главе ДНР Александру Захарченко за его позицию и заботу о людях. Эти три автобуса будут пущены по маршруту города».Сообщается, что автобусы произведены на Ликинском автобусном заводе в Московской области. В салоне — 23 посадочных места, всего же он способен вместить свыше 40 пассажиров.



Теги: Донбасс, Горловка, ДНР, Захарченко, автобусы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх