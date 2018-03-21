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Архив - Донецкая область

На Донбассе задержана женщина, переоформлявшая пустые квартиры в Донецке на боевиков

21.03.2018 09:40
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На Донбассе задержана женщина, переоформлявшая пустые квартиры в Донецке на боевиков

Организованная группировка, в состав которой входила задержанная, незаконным путем помогала боевикам террористической «ДНР» овладевать недвижимостью мирных граждан, сообщается на  официальном сайте СБУ.

Сотрудники СБУ установили, что женщина принимала участие в группировке, которая организовала механизм противоправного захвата гражданского имущество.

«Члены группировки использовала краденную печать одного из районных судов Донецка. С её помощью им удавалось изготовлять фиктивные решения. Все действия проходили без ведома и физического присутствия владельцев недвижимости», — добавили в СБУ.

Женщине грозит заключение сроком на два месяца по ст. 258-3 Криминального кодекса Украины.

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, Мариуполь, недвижимость, квартира, ДНР
 
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