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Архив - Донецкая область

Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится

21.03.2018 15:35
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«Укрзализныця» наращивает пропускную способность на мариупольском направлении. Об этом сказал и. о. главы правления железнодорожного ведомства Евгений Кравцов, — сообщает «Остров» со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци». 

Железнодорожники построят два дополнительных пути на стыковой станции Камыш-Заря и разъезд на 327-м километре перегона Магедово — Камыш-Заря.

По словам руководителя Укрзализныци, кроме этих работ будет выполнен усиленный капитальный ремонт нечетного пути на перегонах разъезд 376-й километр — Розовка и Зачатьевская — разъезд 376-й километр. Все работы планируется закончить до 24 апреля. 

«Мы понимаем стратегическую важность мариупольского направлении, поэтому заранее согласовали оптимальные даты начала работ, их продолжительность и объемы, а также особенности организации пропуска поездов на мариупольском направлении в этот период. После выполнения этих работ будет полностью завершен первый этап проекта по реконструкции участка Пологи — Камыш-Заря», — рассказал Евгений Кравцов.

Основные объемы работ, требующие временного ограничения пропуска поездов на мариупольском направлении до 12-18 составов, запланированы на 2-25 апреля. По словам Евгения Кравцова, для обеспечения бесперебойной работы меткомбинатов Приазовья в этот период «Укрзализныця» совместно с металлургическими комбинатами работает над созданием более 5-суточного запаса сырья для меткомбинатов.

 

Источник: http://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, Укрзализниця
 
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