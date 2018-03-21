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Пропуск поездов на мариупольском направлении сократится
«Укрзализныця» наращивает пропускную способность на мариупольском направлении. Об этом сказал и. о. главы правления железнодорожного ведомства Евгений Кравцов, — сообщает «Остров» со ссылкой на пресс-службу «Укрзализныци».
Железнодорожники построят два дополнительных пути на стыковой станции Камыш-Заря и разъезд на 327-м километре перегона Магедово — Камыш-Заря.
По словам руководителя Укрзализныци, кроме этих работ будет выполнен усиленный капитальный ремонт нечетного пути на перегонах разъезд 376-й километр — Розовка и Зачатьевская — разъезд 376-й километр. Все работы планируется закончить до 24 апреля.
«Мы понимаем стратегическую важность мариупольского направлении, поэтому заранее согласовали оптимальные даты начала работ, их продолжительность и объемы, а также особенности организации пропуска поездов на мариупольском направлении в этот период. После выполнения этих работ будет полностью завершен первый этап проекта по реконструкции участка Пологи — Камыш-Заря», — рассказал Евгений Кравцов.
Основные объемы работ, требующие временного ограничения пропуска поездов на мариупольском направлении до 12-18 составов, запланированы на 2-25 апреля. По словам Евгения Кравцова, для обеспечения бесперебойной работы меткомбинатов Приазовья в этот период «Укрзализныця» совместно с металлургическими комбинатами работает над созданием более 5-суточного запаса сырья для меткомбинатов.
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Мариуполь, поезд, Укрзализниця
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