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Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе

21.03.2018 18:20
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Разжечь за час: волонтер предупредил об опасности на Донбассе

Настоящую войну на Донбассе могут разжечь всего за один час. Соответствующие решения принимаются не только в Кремле.

Об этом заявил известный волонтер, координатор проекта "Стоп террор", который занимается изучением и документированием свидетельств российской агрессии в Украине Семен Кабакаев в интервью "Апострофу".

"Даже в таком тлеющем состоянии поджечь ее можно в течение одного часа. Мы понимаем это и готовы к такому развитию событий. Мы ждем решения, которое будет принято или в Кремле, или на переговорах в Минске, или в "нормандском формате", - подчеркнул он.

По его словам, ситуация завязана не только на военной составляющей, но и на политической.

"Борьба продолжается также на политико-дипломатической арене, и она является главной – только через эти решения мы будем понимать, будут ли дальше активные боевые действия или нет", - сказал Кабакаев.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, война, опасность, АТО
 
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