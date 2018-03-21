Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах ряда населенных пунктов Донетчины

21.03.2018 14:32

Сильный гололед стал причиной для отмены занятий в школах Покровска, Родинского, поселка Шевченко и Мирнограда, - сообщает ТК Орбита.

Как отметила начальник отдела образования Покровского горсовета Марина Голуб, такое решение было принято вчера в экстренном порядке в целях безопасности детей в связи с неблагоприятными погодными условиями.

"Пока отменяем уроки на один день. Если погода улучшится и дорога до школы станет безопасной, учебный процесс возобновится в четверг, 22 марта, – сказала руководитель Покровского ГорОО. – Все дошкольные учреждения будут работать в обычном режиме".

Из-за погодных условий 21 марта также отменены занятия в школах Мирнограда. Об этом сообщается на странице исполнительного комитета Мирноградского городского совета в Фейсбуке.