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Суд вернул проверки переселенцев на дому
Киевский апелляционный административный суд отказался признавать неправомерными проверки переселенцев из Донбасса на дому, передает MRPL.CITY.
По итогам слушания, Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда г. Киева о признании противоправным и отмене постановления правительства о порядке назначения социальных выплат вынужденным переселенцам и контроля за проведением социальных выплат по месту их фактического проживания, говорится в сообщении «Интерфакса».
Напомним, что ранее правозащитники добились в суде первой инстанции отмены поправки № 365, согласно которой, переселенцы, чтобы получить социальную помощь, к которой приравняли и пенсию, должны проходить проверки на дому.
После этого решения Кабмин подал апелляцию. И на рассмотрении дела коллегия судей Киевского апелляционного административного суда удовлетворила прошение Кабинета министров, опираясь на следующее утверждение:
«Постановление Кабмина № 365, выданное на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины, обоснованно, справедливо, добросовестно, разумно с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливую дискриминацию, пропорционально и с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями».
Также было отмечено, что суд первой инстанции не привел в судебном решении доводов, подтверждающих факт нарушения постановлением прав и охраняемых законом интересов истца.
По решению суда проверки на дому переселенцев, получающих материальные выплаты от государства, продолжатся в обычном режиме.
Теги: Донбасс, суд, АТО, переселенцы, проверки
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