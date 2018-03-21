Суд вернул проверки переселенцев на дому

21.03.2018 11:20

Киевский апелляционный административный суд отказался признавать неправомерными проверки переселенцев из Донбасса на дому, передает MRPL.CITY.

По итогам слушания, Киевский апелляционный административный суд отменил постановление Окружного административного суда г. Киева о признании противоправным и отмене постановления правительства о порядке назначения социальных выплат вынужденным переселенцам и контроля за проведением социальных выплат по месту их фактического проживания, говорится в сообщении «Интерфакса».

Напомним, что ранее правозащитники добились в суде первой инстанции отмены поправки № 365, согласно которой, переселенцы, чтобы получить социальную помощь, к которой приравняли и пенсию, должны проходить проверки на дому.

После этого решения Кабмин подал апелляцию. И на рассмотрении дела коллегия судей Киевского апелляционного административного суда удовлетворила прошение Кабинета министров, опираясь на следующее утверждение:

«Постановление Кабмина № 365, выданное на основании, в пределах полномочий и способом, которые предусмотрены Конституцией Украины, обоснованно, справедливо, добросовестно, разумно с соблюдением принципа равенства перед законом, предотвращая несправедливую дискриминацию, пропорционально и с соблюдением необходимого баланса между любыми неблагоприятными последствиями».

Также было отмечено, что суд первой инстанции не привел в судебном решении доводов, подтверждающих факт нарушения постановлением прав и охраняемых законом интересов истца.

По решению суда проверки на дому переселенцев, получающих материальные выплаты от государства, продолжатся в обычном режиме.