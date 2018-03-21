Трагедия в школе: пятиклассник умер прямо на уроке, врачи не спасли

21.03.2018 14:00

В Донецкой области на уроке физкультуры умер ученик

Об этом сообщили в прокуратуре области.

Происшествие случилось 20 марта в мирноградской общеобразовательной школе №8.

Сообщается, что во время урока физкультуры 11-летнему ученику 5 класса стало плохо. Прибывшая бригада скорой помощи была вынуждена констатировать смерть ребенка.

Позже было установлено, что ребенок страдал от злокачественной феохромоцитомы 3 категории – гормонально активной опухоли надпочечников.

Сейчас правоохранители готовят ходатайство в городской суд для проведения судебно-медицинской экспертизы и установления причин смерти ребенка.

По факту гибели школьника на территории школы во время урока было возбуждено уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса, с пометкой «природная смерть».

Источник: Politeka