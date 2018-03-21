Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций

21.03.2018 14:48

Четыре года назад контрольно-пропускные пункты стали нормой на дорогах Донецкой области. Автобусные маршруты пришлось разрабатывать заново с учетом военных действий в Донбассе. Появились рейсы от прифронтовых городов до пунктов пропуска. Транспортное сообщение с неподконтрольной территорией области запрещено.

Поэтому пассажиры вынуждены пересекать серую зону пешком или пользоваться автобусами автотранспортного предприятия КП «АТП». Стоимость проезда от блокпоста первого рубежа Марьинки составляет десять гривень. Транспортники «Союза автоперевозчиков Донбасса» несколько лет подряд предлагают Донецкой облгосадминистрации возить пассажиров в серой зоне бесплатно.

Но их инициатива почему-то не получила поддержки со стороны области. Летом прошлого года Союз в очередной раз направил письмо с предложением на имя губернатора. «Мы не хотим быть в стороне от значимых проблем в регионе. Более того, готовы обеспечить бесплатный проезд пассажиров при пересечении первого рубежа блокпостов Марьинки и Майорска», — сказано в обращении.

Предложение транспортников в облгосадминистрации не поддержали. В ответном письме за подписью руководителя департамента развития базовых отраслей промышленности Литвинова указана просьба предоставить обращения граждан и информацию о предприятиях, которые входят в «Союз автоперевозчиков Донбасса».

Однако перевозчики не опустили руки, и нашли выход из положения. Вчера автобусы трех АТП выехали с бесплатными рейсами от КПВВ Новотроицкое до автостанции Волноваха и от КПВВ Марьинка до автостанции Курахово. Об этом журналистам ZI сообщил директор ООО «Восточные автовокзалы» Тимофей Шкиндер.

Инициативу транспортников благословило местное руководство: Руководитель Марьинской военно-гражданской администрации Александр Тесля и Волновахский районный совет. Стоимость проезда, которую экономят жители области, составляет сорок гривень по маршруту КПВВ Новотроицкое — АС Волноваха и двадцать гривень по маршруту КПВВ Марьинка — АС Курахово. Никаких ограничений по количеству пассажиров нет.

Источник: http://zi.dn.ua