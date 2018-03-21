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Архив - Донецкая область

В "ДНР" зробили Україні дивну пропозицію

21.03.2018 08:10
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В "ДНР" зробили Україні дивну пропозицію

Російський пропагандист Захар Прилєпін, який воює за бойовиків “ДНР”, поділився своїм “планом” завершення війни на сході України.

Терорист каже, що залагодити конфлікт на Донбасі можна “стрімким чином”, але для цього потрібно, щоб США “пішли у відпустку”.

“Якщо б Америка пішла на два тижні у відпустку, українська проблема була б вирішена стрімким чином. Не вся Америка, а частина, яка приймає рішення”, – заявив пропагандист.

Прилєпін також вибухнув дивною заявою про те, що політичну ситуацію в Україні контролює американська влада. Він стверджує, що до Києва регулярно приїжджають американські військові радники.

При цьому терорист скаржиться, що після таких візитів на Донбасі нібито починаються військові провокації й виступи.

“Тут не треба гадати по кавовій гущі і по зірках, це дуже часто має просто прямі наслідки”, – зазначив Прилєпін.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Захарченко
 
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