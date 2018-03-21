Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной

21.03.2018 15:50

«Власти» ОРДО намерены выстраивать политику в отношении Украины соответственно происходящим там переменам.

Так, главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Уверен, что в ближайшее время на Украине будут огромные изменения. И мы будем выстраивать политику в зависимости от того, какие изменения там произойдут».

При этом Захарченко подчеркнул, что «власти ДНР» при выстраивании курса в отношении Украины ни в коем случае «не станут поступаться интересами Республики».

Источник: https://donpress.com