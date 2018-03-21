Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной

21.03.2018 15:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Захарченко рассказал, как будет «строить отношения» с Украиной

«Власти» ОРДО намерены выстраивать политику в отношении Украины соответственно происходящим там переменам.

Так, главарь «ДНР» Александр Захарченко отметил: «Уверен, что в ближайшее время на Украине будут огромные изменения. И мы будем выстраивать политику в зависимости от того, какие изменения там произойдут».

При этом Захарченко подчеркнул, что «власти ДНР» при выстраивании курса в отношении Украины ни в коем случае «не станут поступаться интересами Республики».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, Захарченко, ОРДО
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх