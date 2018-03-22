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Архив - Донецкая область

Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов

22.03.2018 12:24
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Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов

Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Донбасса размещают тяжелое вооружение в непосредственной близости от жилых домов. Кроме того, перемещают гаубицы, танки, бронетранспортеры и другое вооружение. Вот что узнали «Ведомости Донбасса».

Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 20 марта 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «Примерно в 250 метрах к северу от дома наблюдатели видели объект «ДНР», на территории которого стояла боевая машина пехоты (БМП-1) и стоял на страже вооруженный член «ДНР».

За линиями отвода, но вне выделенных мест хранения в неподконтрольных правительству районах СММ зафиксировала 6 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 6 танков (пять T-64 и один Т-72) возле н. п. Мирное (28 км к юго-западу от Луганска), а также 5 танков (четыре T‑64 и один неустановленного типа) вблизи н. п. Круглик (31 км к юго-западу от Луганска).

В неподконтрольных правительству районах наблюдатели зафиксировали 2 бронетранспортера (МТ-ЛБ) и две бронированные машины (типа БМП), стоявшие на территории объекта, а также 3 МТ-ЛБ, которые стояли за пределами объекта возле н. п. Первомайск (58 км к западу от Луганска), и 1 МТ-ЛБув н. п. Веселая Гора (16 км к северу от Луганска)».



Теги: Россия, Донбасс, Луганск, вооружение, ДНР, ЛНР, оккупанты, СММ ОБСЕ
 
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