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Архив - Донецкая область

Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО

22.03.2018 22:10
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Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО

Российское командование на Донбассе продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Наблюдается активизация деятельности так называемых „правоохранительных органов“ оккупационных властей по розыску лиц, которые не прибыли на сборы военнообязанных с целью привлечения их к ответственности», — сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Источник: donpress.com



Теги: Россия, Донбасс, розыск, боевики, Минобороны, ОРДО, военные учения
 
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