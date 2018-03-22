Боевики разыскивают лиц, не прибывших на «военные сборы» в ОРДО

22.03.2018 22:10

Российское командование на Донбассе продолжает мобилизационные мероприятия на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

«Наблюдается активизация деятельности так называемых „правоохранительных органов“ оккупационных властей по розыску лиц, которые не прибыли на сборы военнообязанных с целью привлечения их к ответственности», — сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Источник: donpress.com