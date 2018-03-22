Енакиево сотряс мощный взрыв: снаряд со стрельб оккупанта прилетел прямо в жилой дом - жители в ярости проклинают “ДНР”

22.03.2018 20:31

Учения российский оккупационных войск под Енакиево закончились трагедией. Снаряд агрессора прилетел прямо в жилой дом. Жители ОРДЛО в соцсетях “рвут и мечут”, передает “Диалог.UA”.

Инцидент случился приблизительно в 11:00 в четверг, 22 марта. Жители Енакиево в соцсетях начали массово сообщать о взрыве в одном из частных домов. “Живут рядом знакомые, говорят, был свист, а потом взрыв. Еще машина стояла на улице ее всю землей присыпало и камнем шарахнуло в лобовое (стекло - ред.). В доме пробита крыша”, - рассказал один из пользователей соцсети.

Изначально сообщалось о жертвах, однако информация не подтвердилась. “Нет погибших. Пенсионеров забрала дочь, она приезжала на место происшествия”, - рассказал один из жителей Енакиево. Примечательно, что в версию со взрывом граждане не верят. Они отметили, что в этот день оккупационная армия РФ устроила стрельбы на полигоне рядом с городом.

По всей видимости, в дом прилетел боевой снаряд агрессора. “Взрыв чего? Видно, что снаряд прилетел. Если бы что-то взорвалось в доме, стенки бы не было”, - отметил один из комментаторов. Его поддержали жители Енакиево, уточнив, что прямо перед взрывом слышали отчетливый свист летящего снаряда. Мощность удара был таковой, что в близлежащих домах взрывной волной даже повыбивало окна.

"Сходила, посмотрела и поговорила с соседями. Крыша проломлена сверху, т.е. это был прилет снаряда, ну если это конечно не метеорит (сарказм)! Даже немного засняла, и на воротах видны дырочки от осколков снаряда!” - поделилась информацией жительница оккупированного города, уточнив, что террористы явно “замнут” инцидент.

Улики оккупанты уже подчистили. “Десять минут назад сын пришел с место происшествия, при нем три ДНР-ца вынесли со двора два больших осколка снаряда загрузили в машину и уехали, вот вам и взрыв бытового газа!” - написал возмущенный гражданин.