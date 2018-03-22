- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс16:29
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу14:46
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"13:26
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- "Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО11:22
«Фени» нет»: Жители ОРДО жалуются на ухудшение работы «Феникса»
Почти 3 месяца на территории ОРДО не работает украинский мобильный оператор «Водафон», а местный оператор «Феникс» не в состоянии обеспечить населению нормальную связь, передает donpress.com.
Местные жители постоянно жалуются на низкое качество связи «Феникса» и перебои, а также дорогие расценки. В своих комментариях люди пишут:
«Донецк. На 6 микрорайоне на почте фени нет и когда будут, не знают, как нет и карт пополнения».
«Феникс» заявляет, что стабилизировал работу сети на 90%. А я сегодня попадаю в остальные 10%».
«Вся Горловка попадает в эти 10%».
«Я в центре Донецка не могу поговорить с человеком на Панфилова — выкусывает по полслова».
«Почему стоимость дозвона в Россию составляет 1000 рублей в минуту, а на Виргинские острова — 5 рублей в минуту?»
В то же время, местные жители продолжают искать места, где пробивается «Водафон»:
«Донецьк. Кому цікаво, на п’ятачку Поліграфічна (34-авеню)/Економічна добре ловить «Водафон».
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Горловка, связь, мобильная связь, ОРДО
- В «ДНР» предупреждают абонентов «Феникса» о мошенничестве
- "Связи нет, никуда нельзя дозвониться..." - жители Донецка рассказали, что реально происходит в оккупированном Донбассе со связью
- В Донецке у Захарченко наступила эпоха каменного века
- В «ДНР» заявили о запуске 4G-связи, не дотянув до 3G
- Желания и прогресса нет: боевики "ДНР" отказались запускать Vodafone в оккупированном Донецке - подробности
- В Горловке и Донецке уже сутки длятся перебои мобильной связи
- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс16:29
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу14:46
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"13:26
- Что скрывают боевики «ЛНР» в автобусах, въезжающих через Изварино13:05
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Боевики «ЛДНР» размещают тяжелое вооружение вблизи от жилых домов12:24
- Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти12:06
- Сегодня утром оккупированное село Саханка Новоазовского района попало под обстрел11:45
- Обстановка на границе с РФ накаляется: разведка засекла въезд колонны "ихтамнетов" и спецтехники из Ростова на Донбасс16:29
- Марадона назвал фаворитов ЧМ-201816:00
- Россия усилила воздушную разведку над оккупированным Донбассом - ИС15:04
- Даже рельсов почти невидно: в Сети показали железную дорогу, по которой луганские боевики собирались пускать поезда в Европу14:46
- "Щас всретесь!" Савченко выступила в Раде, где рассматривается вопрос о снятии с нее неприкосновенности.14:26
- Захарченко лично просил Савченко отдать ему Турчинова14:05
- Савченко решила стать президентом Украины 13:44
- Жители "ДНР" о блокпостах боевиков: "Людей превратили в бесправный и безмозглый скот, униженный и деморализованный. Это филиал ада"13:26
- Что скрывают боевики «ЛНР» в автобусах, въезжающих через Изварино13:05
- Боевики "ДНР" начали чаще "уходить под землю"12:46
- Медики назвали веские доводы выпить чашку кофе19:20
- Как улучшить работу щитовидки18:38
- Какую летнюю резину выбирать на сезон 2018 года? ТОП-5 ожидаемых новинок10:58
- Учёные раскрыли причину хронической усталости09:30
- 10 ментальных причин безденежья08:54
- Ученые обнаружили необычное свойство Виагры07:52
- Ученые рассказали, как выход на пенсию влияет на здоровье человека22:28
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку14:41
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии14:22
- Что есть, чтобы дольше жить14:07
- Скажите где у вас морщины и я скажу какие у вас проблемы со здоровьем
- Не покупайте сыр, если увидите такую надпись на упаковке
- «Война!». Донецк содрогается от обстрелов, работают пулеметы. В Макеевке взрыв
- "И будут ручки с ножками на месте": боевики из Донецка после мощной "ответки" от ВСУ боятся забирать раненых террористов - подробности
- Дешевый творог на рынке покупать нельзя или Как распознать подделку
- Путин пойдет на уступки по Донбассу при одном условии
- Украина собралась кредитовать жителей «ЛДНР»
- Путин готовится начать новую войну по "схеме Донбасса" в центре Европы: в США назвали страну, которая станет новой жертвой Москвы
- Транспортники области начали бесплатные подвоз пассажиров от КПВВ до автостанций
- Суд вернул проверки переселенцев на дому