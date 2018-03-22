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"Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО

22.03.2018 11:22
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"Эти реки уже не переплыть": на каких условиях "ДНР" будет "под одним небом" с Украиной – Захарченко сделал новое заявление. ВИДЕО

Боевик Захарченко заявил, что не простит "хунте" смертей своих друзей и рассматривать вариант воссоединения ОРДО с Украиной нет смысла. Кроме того, одиозный донецкий террорист заявил, что "освободители" на самом деле воюют не с Украиной, а только с теми ее представителями, которые идут против "добрососедских" отношений с "братской" Россией.

Захарченко также сообщил, что рассматривает возможность создания новых сепаратистскоих образований, в том числе и "ХНР", передает "Диалог.UA".

Террорист считает, если народу оккупированного Донбасса все разъяснить, то они поймут, что ничего плохого в создании "молодых республик" нет. При этом Захарченко забыл о том, какой колоссальный урон ОРДО принесло создание "ДНР".

"Почему нельзя пойти по пути, который сложился после развала СССР, когда сделали множество различных независимых государств? Моделей на самом деле предостаточно", - заявил "слетевший с катушек" террорист.

По его словам, смысла в воссоединении с Украиной нет - боевики, если и буду рассматривать данную тему, то только в аспекте "добрососедских отношений".

Захарченко пафосно заявил, что "русскомирцы" воюют не именно с государством Украина, а только с теми, кто заразился "вирусом фашизма и национализма" и действует против интересов России.

По словам боевика, в рядах "ДНР" есть люди чуть ли не со всей территории Украины – в рядах наемников имеются жители Запорожской, Львовской, Закарпатской, Винницкой, Киевской, а также Херсонской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской областей.

Свою пространную речь, порядком подкрепленную фейками роспропаганды, Захарченко закончил тем, что когда-нибудь в "ДНР" будут отмечать свой собственный день 9 мая, поскольку население ОРДО должно помнить не только погибших в ВОВ, но и тех, кто "защищал" Донбасс".

"И я как человек носящий форму и просто как человек уверен, что мы когда-нибудь будем отмечать свое 9 Мая", – сказал террорист.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Харьковская область, террорист, ДНР, Захарченко
 
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