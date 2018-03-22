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Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат

22.03.2018 09:38
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Перестрелка в центре Донецка: пулемет и автомат

Сегодня, 22 марта, ранним утром в центре временно оккупированного Донецка была слышна перестерелка. Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает donpress.com.

По их словам, инцидент произошел около 5:30.

«Полчаса назад стрельба короткими очередями, вроде как пулемет и ответка из Калашникова на западе, слышно было в районе Рамады», — написал очевидец.



Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, перестрелка, ДНР
 
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