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Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина

22.03.2018 09:21
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Силы АТО держат линию фронта под строгим контролем: "Л/ДНР" не осмеливаются вести огонь - на Донбассе воцарилась тишина

Пресс-центр штаба антитеррористической операции рассказывает о том, что Вооруженные силы Украины взяли линию фронта под надежный контроль. За минувшие сутки, 21 марта, впервые за долгое время соблюдалось в полной мере перемирие, о котором договорилась Трехсторонняя контактная группа 5 марта, передает "Диалог.UA".

Данная информация была подтверждена в утреннем отчете пресс-центра штаба АТО. "Ситуация по всей линии разграничения сторон надежно контролируется подразделениями сил АТО.

Украинские военнослужащие строго и неуклонно соблюдают условия полного прекращения огня", - уточнили в штабе. Отмечается, что со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано обстрелов по укреплениям украинских защитников.



Теги: Донбасс, перемирие, ДНР, ЛНР, АТО, боевики, ВСУ, Минские договоренности
 
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