Ситуация в пунктах пропуска утром 22 марта

22.03.2018 08:57

Информация от погранслужбы Украины, передает zi.dn.ua.

По состоянию на утро 22 марта, автоочереди на линии соприкосновения на контрольно-пропускных пунктах были следующими:

Майорск в сторону Бахмута 10 авто, в Горловку 60.

Марьинка в сторону Курахово 40 авто, в Донецк 30.

Новотроицкое в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 40.

Гнутово в сторону Мариуполя 50 авто, в Донецк 30.

Информация от очевидцев

КПВВ «Майорск»

Пока нет данных

КПВВ «Марьинка»

Пока нет данных

КПВВ «Новотроицкое»

8.03 В семь приехали родители стоят 2 часа ни сдвинулись с места.

КПВВ «Гнутово»

Пока нет данных