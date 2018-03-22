Скандальная компания Cambridge Analytica занималась Донбассом по заказу Украинской власти

22.03.2018 12:06

В США и Европе разгорается скандал вокруг использования британской компанией Cambridge Analytica персональных данных из социальных сетей для влияния на выборы. Фигурирует в этом скандале и Украина, передает ВВС.

Журналисты канала Channel 4 нашли историю о сотрудничестве материнской компании Cambridge Analytica - SCL и Украины. Украинская власть якобы заключила соглашение с компанией для сбора информации, анализа и разработки стратегии возвращения под контроль Донецка.

Аналитики пришли к выводу, что поддержка центрального правительства Украины в этом регионе была чрезвычайно низкой, а желание иметь единую страну не воплощалось в поддержку правительства в Киеве.

Компания считала, что любая общенациональная коммуникационная информационная кампания в регионе могла провалиться.

Компания SCL также якобы по заказу властей Украины изучала настроения на неподконтрольной территории Донецкой области.

«Эти выводы применили для разработки локализованных коммуникационных кампаний для ослабления "ДНР"», - говорится в сообщении.

Отчет якобы передали президенту Украины и министерству обороны Великобритании.